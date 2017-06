De 49-jarige geboren Utrechter zwerft al bijna een decennium de wereld rond als trainer. "Dat houd je alleen vol als je jezelf leert aan te passen. Nederlandse trainers denken nog wel eens dat het land zich aan hen moet aanpassen in plaats van andersom”, aldus de oud-prof van FC Utrecht, SC Cambuur, Beerschot, Real Murcia en SC Veendam.

Het is vandaag een spannende dag voor Van der Meer en zijn spelers, want in Nyon wordt er al geloot voor de tweede voorronde van de Champions League, waarin ook Honved in actie komt. "

We zijn alweer een week in voorbereiding op het nieuwe seizoen, want we willen er goed opstaan voor de voorrondes”, aldus Van der Meer, die een voorronde verder Ajax zou kunnen treffen. „Dat is inderdaad mogelijk, want we hebben een ongeplaatste status, maar ik hoop het niet, want dat zou wel een heel zware loting zijn”, laat hij lachend weten vanuit een snikheet Boedapest.

Foto: Hollandse Hoogte

Het sterke staaltje van Feyenoord, dat afgelopen seizoen voor het eerst in achttien jaar de titel pakte, werd in Hongarije overtroffen door Honved Boedapest. De illustere club, in de jaren vijftig in eigen land onklopbaar met spelers als Puskas en Kocsis, liet oude tijden herleven door voor het eerst in 24 jaar beslag te leggen op de Hongaarse landstitel.

"Toen ik benaderd werd voor het trainerschap stonden ze bovenaan, maar ik had niet verwacht dat ze uiteindelijk ook kampioen zouden worden. Het was zeer verrassend dat Honved de gebruikelijke Hongaarse topdrie Ferencvaros, Debrecen en Videoton voorbleef. Het is te vergelijken met de stunt van Leicester City”, aldus Van der Meer, die beseft dat zijn instapmoment daardoor niet ideaal is.

"Het is bijna onmogelijk om het beter te doen dan afgelopen seizoen of zelfs maar om het succes te evenaren. Honved is afgelopen seizoen boven zichzelf uitgestegen. Het zal heel lastig zijn dat succes vast te houden. De club staat daar ook heel reëel in. De doelstelling is bij de eerste vijf eindigen en Europees voetbal halen”, aldus Van der Meer