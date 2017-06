"We hebben forse investeringen gedaan”, vertelde toernooidirecteur Marcel Hunze. „We hebben veelvuldig overleg gehad met het groundsmenteam van Wimbledon. Zij zijn hier twee keer geweest en ons team is daar geweest.”

Cilic lovend

Het resultaat mag er zijn. Daar waar de banen bij het ATP-toernooi van Stuttgart al vroeg in de week naar de knoppen waren, hield het gras in Rosmalen goed stand. Dat viel ook de spelers op. "Marin Cilic kwam naar mij toe en zei dat dit beste grasbanen zijn waar hij ooit op heeft gespeeld. Wimbledon-kwaliteit, volgens hem”, zei de trotse Hunze.

In het verleden liet de kwaliteit van de ondergrond in Rosmalen te wensen over. "Toen lagen er hier zandbanen. Er werd dan gezegd: ’die banen in Rosmalen zijn zo zacht. Het is daar niet fijn om te tennissen.’ Dat heeft ons lang achtervolgd. Nu hebben we een nieuwe generatie spelers. Het nieuws dat de banen hier nu zo goed zijn, gaat als een lopend vuurtje rond”, aldus Hunze.

Foto: Reuters

Wellicht dat die kwaliteitsinjectie de beste spelers ter wereld kan overtuigen om weer eens in Rosmalen aan de start te verschijnen. Al is er maar een heel select groepje toppers, dat Hunze nog eens wil binnenhalen. "Roger Federer en Rafael Nadal zijn een verhaal apart, maar het is lastig om die te contracteren. Als ik volgend jaar moet kiezen tussen Alexander Zverev en Novak Djokovic moet ik daar lang over nadenken. Ik zou in ieder geval niet zomaar voor Djokovic gaan.”