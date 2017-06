De voormalige Lord of the Rings werd er tijdens de persconferentie fijntjes op gewezen dat hij die titel toch echt kwijt was geraakt nadat hij tijdens dat toernooi bij een dopingcontrole was betrapt op het gebruik van cocaïne. "Verrek, nou je het zegt”, antwoordde de 34-jarige Brabander beschaamd. Met het inleveren van een positieve plas zette de wereldkampioen van Melbourne 2005 acht jaar geleden zijn vrije val in.

Wat volgde was een schier eindeloze reeks incidenten. Een trits voorvallen die begon met een schimmig spelletje verstoppertje na wel of geen coke-gebruik tijdens de WK van 2010 in datzelfde Rotterdam. Die vorig jaar eindigde met de veelbesproken verwijdering uit olympisch Rio.

Nieuwe start

Van Gelder is er evenwel de man niet naar de eer aan zichzelf te houden. Dus maakte hij, voor het eerst sinds de Spelen, weer zijn opwachting alsof er in Brazilië niets was voorgevallen. Hij noemde het gisteren symbolisch dat hij op de plek waar hij zoveel narigheid meemaakte aan een nieuwe start van zijn carrière was begonnen. Zijn eerste nationale titel sinds 2008 dus, werd met gepaste vreugde begroet. "Hier is mijn loopbaan ooit gestopt. En nu start hij hier weer opnieuw.”

De winnende score van 14.300 was volgens hem een eerste stap in de goede richting. Voor de wereldkampioenschappen, begin oktober in Montréal, is de toelatingseis op 14.983 bepaald. Geen probleem, klonk het geruststellend. "Ik voel me herboren.”

Fluitconcert

Van Gelder weet echter als geen ander dat het maar ten zeerste de vraag is of hij er in slaagt van een dubbeltje opnieuw een kwartje te worden. In Rotterdam werd hij, naar eigen zeggen, ondanks de moeilijke tijd die achter hem lag goed en fijn ontvangen door zijn collega’s. "Niet dat ik had verwacht hier te worden begroet met een fluitconcert. Maar ik had serieus rekening gehouden met scheve ogen te worden aangekeken.”

Hij begint, naar eigen zeggen, in ieder geval met een schone lei. Met goede moed. Met een nieuwe coach, Hassan Zaazouz. Met een nieuwe code van wereldbond FIG, die hem niet langer toestaat twee krachtelementen achter elkaar uit te voeren. Met een nieuwe oefening, waar hij nog enkele maanden aan moet schaven. En, niet onbelangrijk, met een nieuwe turner aan de ringen. "Yuri van Gelder 2.”