De UFC-vechter werd in zijn partij tegen Adam Braidwood in de tweede ronde knock-out geslagen. Na de wedstrijd werd Hague naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij een hersenoperatie moest ondergaan. Doktoren stelden een dag later vast dat de Canadees hersendood was. Op zondag overleed hij.

The Thrashing Machine was de bijnaam van Hague. De organisatie van de bokspartij, Edmonton Combative Sports Commission (ECSC) , laat weten de gang van zaken tijdens de wedstrijd grondig te zullen onderzoeken.