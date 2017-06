Bertens steeg van de 27e naar de 25e plaats, Haase ging van 43 naar 42. Arantxa Rus maakte een flinke sprong door het bereiken van de kwartfinales op het Brabantse WTA-toernooi. Rus boekte 25 plekken winst en vond haar naam maandag terug op de 158e positie.

Bertens en Haase werden op het gras van Rosmalen allebei in de eerste ronde uitgeschakeld. Richèl Hogenkamp bereikte wel de tweede ronde, maar verdiende daarmee niet genoeg punten om de honderdste plek op de wereldranglijst te verlaten.

Zowel bij de mannen als de vrouwen is amper wat veranderd in de top tien. Andy Murray en Angelique Kerber staan nog steeds bovenaan. De winnaars in Rosmalen, Gilles Müller en Anett Kontaveit, stegen naar respectievelijk de 26e en 36e plek.