De nummer vier van de Eredivisie treft de winnaar van het duel tussen Valletta FC uit Malta en SS Folgore uit San Marino.

De eerste uitwedstrijd is op donderdag 13 juli. Precies een week later volgt de return. FC Utrecht zal de thuiswedstrijd niet spelen in de eigen Galgenwaard, maar uitwijken naar het stadion van RKC Waalwijk. De Galgenwaard wordt dan gebruikt voor het EK voetbal voor vrouwen.

De domstedelingen hadden ook Rangers FC kunnen treffen. Het voormalige Glasgow Rangers, dat na een faillissement onder een nieuwe naam een doorstart maakte, treft na een eventuele zege op Progrès Niederkorn echter AEL Limassol of St Josephs, zo wees de loting uit.

Spectaculair

FC Utrecht besloot de Eredivisie als vierde. In de play-offs rekende de ploeg van Erik ten Hag eerst af met sc Heerenveen, waarna het in de finale aanvankelijk helemaal mis leek te gaan. De ploeg ging met 3-0 onderuit tegen AZ. In de eigen Galgenwaard werd na een spectaculair duel alsnog gewonnen. FC Utrecht won met 3-0 en zegevierde uiteindelijk na strafschoppen.



Haller

Voor het nieuwe seizoen versterkte de Domclub zich met Cyriel Dessers, Sander van de Streek, Simon Makienok, Bilal Ould-Chikh en Chris David. Topschutter Sébastien Haller vertrok naar het Duitse Eintracht Frankfurt.



Vitesse

Vitesse is als bekerwinnaar automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa League, PSV stroomt in de derde voorronde in.