De Amerikaanse MMA-organisatie maakte maandag bekend dat de Braziliaanse Cris Cyborg en de Australische Megan Anderson op 29 juli gaan uitmaken wie de nieuwe kampioene wordt.

De Randamie won de titel na een omstreden zege op Holly Holm. De Utrechtse zegevierde op punten, maar deelde tot twee keer toe een harde stoot uit na de bel. Hetgeen tot veel commotie leidde. Holm wilde na het duel aanvankelijk in beroep gaan, maar zag daar later van af.

De UFC was voornemens om De Randamie haar titel te laten verdedigen tegen Cyborg, maar daar had de Nederlandse geen trek in. Ze zag een gevecht met de Braziliaanse totaal niet zitten vanwege diens dopingverleden. Bovendien moest De Randamie eerst volledig herstellen van een handblessure.