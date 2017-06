"Deze sport zit vol geruchten en speculaties, maar in dit geval moeten we toch wat terughoudend zijn. Kubica staat momenteel niet op onze wensenlijst voor 2018.''

De 32-jarige Kubica testte vorig week in Valencia een bolide van Renault en de Pool deed dat bijzonder goed. Het waren zijn eerste rondjes in een Formule 1-auto na zijn zware crash in 2011 tijdens een rally in Italië. Hij liep daarbij ernstig letsel op aan hand en arm en moest per direct afscheid nemen van de koningsklasse. De Pool won in 2008 voor Sauber de Grand Prix van Canada.

"De test was meer een gunst van Renault, waar hij nog steeds nauwe contacten heeft. Ook al ging de test voortvarend, we willen geen valse hoop wekken'', aldus Abiteboul, die vorige week wel liet doorschemeren dat Renault ontevreden is over de prestaties dit seizoen van Jolyon Palmer. Diens contract loopt af aan het einde van dit jaar.