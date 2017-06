Depay plaatste maandag een voorproefje op zijn Instagram. De Olympique Lyon-aanvaller maakte verder bekend dat het complete nummer vrijdag online komt.

De voetballers pronken in de clip met mooie auto's, kettingen en horloges. "De media willen me in de sloot alsof ik Joran heet. Ik speelde de sterren van de hemel tot ze zaten in mijn wave", rapt Depay.

Bekijk HIER de eerste beelden.

Foto: screenshot

