Daar kreeg Lozano van de Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio toestemming voor. De kersverse aanwinst van PSV is in Rusland met Mexico actief in de strijd om de Confederations Cup. Lozano kreeg zondag geen speelminuten in het eerste groepsduel met Portugal, dat door een late goal van vertrekkend PSV'er Hector Moreno in 2-2 eindigde. Dinsdag vliegt de aanvaller weer terug naar het Mexicaanse kamp.

Nummer vijf

Lozano wordt na Carlos Salcido, Francisco Rodriguez, Andres Guardado en Moreno de vijfde Mexicaan die het shirt van PSV gaat dragen. Guardado en Moreno hadden al een goed woordje gedaan voor Lozano, die afgelopen winterstop al een transfertarget van de Eindhovense club was. Toen lukte het technisch manager Marcel Brands niet om de aanvaller voor zijn club vast te leggen, maar die poging slaagt nu dus wel. Lozano, die overkomt van het Mexicaanse Pachuca, tekent in het Philips Stadion een contract tot de zomer van 2023.

"Ik ben blij dat het uiteindelijk gelukt is", aldus Brands. "We zijn meer dan zes maanden met deze transfer bezig geweest en enige creativiteit was nodig om de transfer uiteindelijk te laten slagen."