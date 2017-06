Younes ziet Duitsers winnen van Australië

Duitsland was een groot deel van de wedstrijd veel beter, maar liet na om afstand te nemen. Daardoor werd het in de slotfase nog even spannend, maar de ploeg van bondscoach Joachim Löw hield stand.

Ajacied Amin Younes bleef op de reservebank bij de Duitsers, die na de eerste speelronde op de tweede plaats staan in groep B. Chili versloeg zondag Kameroen met 2-0 en is koploper. Duitsland en Chili spelen donderdagavond tegen elkaar in het tweede pouleduel.

Vele kansen

Lars Stindl schoot Duitsland na vijf minuten op voorsprong. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach kon vanaf de rand van het strafschopgebied vrij uithalen na een voorzet van Julian Brandt. Australië had geen antwoord op het spel van de ploeg van Löw, die er daarna niet in slaagde een van de vele kansen te benutten. In de 41e minuut lukte het Australië wel te scoren. Een schot van Tommy Rogic miste richting, maar de aanvaller had geluk dat de bal via de rug van Shkodran Mustafi opnieuw voor zijn voeten kwam. Rogic passeerde doelman Bernd Leno: 1-1.

Duitsland ging alsnog rusten met een terechte voorsprong. Kort na de gelijkmaker ging Leon Goretzka tegen de grond in het strafschopgebied. Aanvoerder Julian Draxler benutte de strafschop: 2-1.

Grote fout

De spanning leek aan het begin van de tweede helft helemaal uit de wedstrijd verdwenen, toen Goretzka in de 48e minuut van dichtbij de 3-1 aantekende. Door een grote fout van doelman Leno, die de bal al in zijn handen had maar toch weer losliet, kon Australië (via oud-Rodaspeler Tomi Juric) toch nog een keer scoren: 3-2. Verder liet Duitsland het niet komen.