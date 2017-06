Basketbalteams maken indruk op WK in Frankrijk

Bij de mannen waren Jesper Jobse, Sjoerd van Vilsteren, Joey Schelvis en Bas Rozendaal maandag de meerdere van Indonesië (21-11) en Nieuw-Zeeland (20-13). Zaterdag hadden de mannen al afgerekend met Zuid-Korea (22-6) en de VS (19-12). Het is nog niet duidelijk tegen wie Oranje in de kwartfinale moet aantreden.

Ook de Nederlandse vrouwen bleven zonder puntenverlies in hun vier groepsduels. Jacobine Klerx, Karin Kuijt en de zussen Jill en Loyce Bettonvil wonnen maandag met 12-10 van China en na verlenging met 16-14 van Australië. Zaterdag was Oranje al te sterk voor Japan (16-9) en Oekraïne (17-12).

De vrouwen nemen het woensdag in de kwartfinale op tegen Spanje.