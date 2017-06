Clasie levert Feyenoord exact 15 miljoen op

Bij de transfer van de ’captain’ van de Rotterdammers dachten velen dat Feyenoord genoegen moest nemen met 12 miljoen euro, maar tijdens de onderhandelingen waren diverse bonussen afgesproken die in de ogen van technisch directeur Martin van Geel ruimschoots zouden worden gehaald. Dat blijkt nu ook het geval te zijn geweest. Na twee seizoenen, waarin Clasie nota bene nog regelmatig als wisselspeler fungeerde, zijn alle targets gehaald en heeft Southampton volgens afspraak de transfersom volgestort tot 15 miljoen euro.

Onbetaalbaar

De 25-jarige international ligt bij de Premier League-club nog vast tot de zomer van 2020. Hij verdient in Engeland een salaris dat ver boven het niveau van de best betaalde Feyenoord-spelers ligt. Zowel qua transfersom als qua verdiensten is hij voor Feyenoord, mocht de club hem op enig moment terug willen, onbetaalbaar geworden.

Clasie kwam het afgelopen seizoen 25 maal in actie voor de Saints. Een jaar eerder speelde hij onder Ronald Koeman 27 wedstrijden. Met meer dan 50 duels in twee seizoenen is hij zeker geen miskoop voor de Engelse club en kan hij in de komende drie seizoenen zich nog verder proberen te manifesteren in Engeland.

Kevin Strootman

Feyenoord weet dat AS Roma in de zomer van 2013 met PSV een transfersom overeenkwam van 17 miljoen euro en een bonus van 3 miljoen euro voor de seizoenen die Kevin Strootman daarna zou spelen voor de Italiaanse club. In totaal komt die transfer straks op 20 miljoen euro uit.