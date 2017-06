'Ongewoon fors doorverkooppercentage voor PSV'er Lozano'

„We zijn meer dan zes maanden hiermee bezig geweest”, liet technisch manager Marcel Brands weten. PSV probeerde Lozano al in de winterstop te strikken en zag dat toen op het laatste moment mislukken. De Eindhovenaren zetten door, alhoewel Brands steeds heeft volgehouden dat de Mexicaan eigenlijk een brug te ver was voor PSV.

12 tot 15 miljoen euro

In Mexico circuleerden de afgelopen periode transferbedragen van 12 tot 15 miljoen euro voor Lozano. Het is uitgesloten dat PSV een dergelijk bedrag in zijn eentje heeft opgehoest. Geconfronteerd met de 12 miljoen euro die Ajax neertelde voor David Neres benadrukte Brands onlangs dat zulke bedragen voor PSV te veel gevraagd zijn.

„Wij moeten realistisch zijn. Toen ik hier in 2010 kwam, stonden we twintig miljoen in de min. Nu staan we er weer gezond voor, maar wij kunnen geen spelers kopen van 10 miljoen euro. Het maximale voor PSV ligt rond de 5 à 6 miljoen. En dan kun je misschien een keertje 7 miljoen doen”, zei Marcel Brands daar eerder dit jaar over.

Manchester City

Eerder was er sprake van dat PSV samen met Manchester City de aanvaller naar Europa zou halen om de financiering rond te krijgen, maar uiteindelijk heeft de Eindhovense club het toch op eigen houtje gefikst. Over de financiering wilde Brands gisteren alleen kwijt dat er „enige creativiteit nodig was om de transfer te doen slagen.”

Alles wijst erop dat PSV erin is geslaagd om Pachuca ervan te overtuigen dat Lozano in de Eredivisie een veel grotere waarde kan ontwikkelen, dan wanneer hij nu al naar een grote competitie zou gaan. Een waardevermeerdering waarvan de Mexicaanse club binnen enkele jaren door middel van een ongewoon fors doorverkooppercentage volop zou kunnen meeprofiteren.