Real-voorzitter: 'Geloofwaardigheid Ronaldo aangetast'

Het wemelt van de geruchten rond Ronaldo sinds de Spaanse justitie vorige week een aanklacht tegen hem heeft ingediend. De Portugese superster van Real Madrid zou tussen 2011 en 2014 de fiscus voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. Ronaldo ontkent dat. Volgens diverse media is de Portugees zo gekrenkt, dat hij Spanje deze zomer wil verlaten.

,,Ik heb Cristiano niet gesproken, ik lees alleen van alles in de kranten'', zei Pérez. ,,Hij zal ons ongetwijfeld binnenkort alles vertellen, want zijn geloofwaardigheid is hierdoor aangetast.''