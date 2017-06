Sky-renner terug na racisme-rel: 'Het was iets belachelijks'

Moscon werd er door Kevin Reza van beschuldigd hem racistisch te hebben bejegend tijdens een etappe van de Ronde van Romandië. Sky onderzocht het incident en legde de renner, die gezien zijn drukke seizoen tot dan toe toch toe was aan een pauze, een schorsing van zes weken op. Daarnaast kreeg hij een officiële waarschuwing en moest hij een cursus over diversiteit volgen.

"Gianni heeft zijn excuses aangeboden aan Kevin Reza en diens ploeg en die excuses werden geaccepteerd", aldus Sky. "Gianni weet dat er geen excuus is voor zijn gedrag en dat een herhaling zal leiden tot beëindiging van zijn contract."

Moscon, die een sterke indruk maakte in de Route du Sud, reageerde tegenover La Gazzetta dello Sport op het incident. "Ik heb niet veel te zeggen, mijn geweten is schoon", aldus de Italiaan. "Ik heb de straf geaccepteerd en pauze genomen."

Of hij spijt heeft? "Ik heb niemand vermoord en de beschuldigingen zijn niet helemaal gegrond. Maar ik wil er liever niet meer over praten."

Zijn imago heeft er niet onder te lijden gehad, denkt hij zelf: "Ik heb altijd veel steun gekregen van mijn collega's, ze wisten dat het iets belachelijks was. Veel mensen moedigden me aan tijdens de race. Ik denk niet dat ik mijn imago opnieuw op moet bouwen. De mensen die achter me staan, hebben het begrepen. De anderen gebruiken het om me aan te vallen."