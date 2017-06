"Sampaoli weet nog minder van voetbal dan zijn voorganger Edgardo Bauza. Als je Sampaoli een bal geeft, dan pakt hij hem in zijn handen", windt Maradona er in gesprek met het Argentijnse TyC geen doekjes om. "Ik zie in hem geen goede speler of een groot tacticus. Bovendien heeft hij zijn oude club Sevilla aan de rand van de afgrond gebracht."

Foto: AFP

Ook voor de Amerikaanse president Donald Trump heeft Pluisje, die de Verenigde Staten niet in mag, geen goed woord over. "In de VS zit nu een president die tegen de komst van Mexicanen is. Blijkbaar geldt dat nu ook voor sommige Argentijnen. Er zit een marionet in het Witte Huis, een soort buikspreekpop. Ik heb geen visum gekregen. Ik heb geen idee wat de reden is. Mijn advocaten kijken er nu naar."

Foto: Reuters