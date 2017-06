Van Breukelen neemt ontslag bij KNVB

De voormalig doelman van PSV en Oranje werd precies een jaar geleden aangesteld. Sinds hij begon in Zeist was het constant onrustig.

Van Breukelen speelde een negatieve hoofdrol in de soaps rondom het ontslag van Danny Blind, de aanstelling van de nieuwe bondscoach, het plan Winnaars van Morgen, de rel rond adviesbureau BTSW en de zoektocht naar de prestatie- en innovatiemanager.

Hans van Breukelen Foto: ANP

Bosz

Van Breukelen stelde een maand geleden nog dat hij hoopte dat hij in wat rustiger vaarwater terecht zou komen. Hij spiegelde zich daarbij aan de situatie van Ajax-trainer Peter Bosz.

"Ik geloof dat negen maanden geleden een hele hoop mensen vond dat Bosz weg moest. En nu is het de beste trainer die we hebben", stelde hij rond de verloren Europa League-finale van de Amsterdammers, in gesprek met TELESPORT VNDG. "Zo opportunistisch is de voetballerij."

Opvolging

Het kan nog wel even duren voordat de KNVB een opvolger van Van Breukelen aanstelt. De bond wacht hiermee tot de nieuwe commissarissen en de nieuwe directeur betaald voetbal zijn benoemd.