Van Breukelen stond aan de basis van het plan 'Winnaars van Morgen', een plan dat ervoor moet zorgen dat het Nederlandse voetbal in de toekomst weer aansluiting kan vinden met de toplanden. Over dat plan ging het weinig. De hectiek rond het Nederlands elftal en de benoemingen van trainers had de overhand.

Van Breukelen begon halverwege juni 2016 en werd twee maanden later geconfronteerd met het vertrek van Dick Advocaat als assistent. Daarna werd het nooit meer rustig. Ook Marco van Basten ging weg bij Oranje, en Bert van Oostveen stopte eind augustus bij de KNVB als directeur en bestuursvoorzitter van de sectie betaald voetbal. Dit jaar werd bondscoach Danny Blind ontslagen.

Bondscoach-soap

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach groeide uit tot een soap die zijn weerga niet kende. Van Breukelen vertelde Henk ten Cate dat hij de leiding zou krijgen over het Nederlands elftal, maar kwam daar later op terug en ontkende dat hij een toezegging had gedaan. De oud-trainer van Ajax had echter bewijzen, maar Van Breukelen bleef stug 'nee' zeggen. Uiteindelijk werd de eerder nog razendsnel naar Fenerbahçe gevluchte Advocaat aangesteld.

BTSW

Ook de manier waarop Van Breukelen het bedrijf van zijn vriend Rini Stoutjesdijk binnenloodste in Zeist wekte wrevel. Nederlandse en buitenlandse topclubs (Ajax, PSV, Arsenal en FC Groningen) reageerden woest toen duidelijk werd dat BTSW ongeoorloofd gebruik maakte van hun naam en logo’s op het gebied van coaching en psychologische hulpverlening. Ook buiten de voetbalwereld was Stoutjesdijk actief op het gebied van psychologische ondersteuning, maar over de methodes die hij hanteerde bestond veel discussie.

Overzicht



Hieronder een volledig overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen bij de KNVB in die periode:

Vrijdag 17 juni 2016: De KNVB maakt bekend dat Hans van Breukelen per 1 juli aan de slag gaat als technisch directeur.

Maandag 15 augustus: Dick Advocaat vertrekt na drie oefenwedstrijden alweer als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal.

Vrijdag 26 augustus: Hans Jorritsma heeft te horen gekregen dat hij moet stoppen als teammanager van het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind en veel internationals zijn daar niet blij mee.

Vrijdag 26 augustus: Ruud Gullit botst met Van Breukelen. Gullit vertelt dat hij geen assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal is geworden omdat de KNVB niet aan twee van zijn voorwaarden wilde voldoen. Volgens Van Breukelen wilde de oud-topvoetballer promotie binnen de technische staf maken als er iemand zou vertrekken. Gullit ontkende dat en noemde Van Breukelen onbetrouwbaar.

Maandag 29 augustus: Bert van Oostveen stopt bij de KNVB als directeur en bestuursvoorzitter van de sectie betaald voetbal. Hij lag al geruime tijd onder vuur, onder meer vanwege zijn keuzes voor de bondscoaches van het Nederlands elftal. Gijs de Jong volgt hem op, maar die aanstelling wordt teruggedraaid omdat veel eredivisieclubs zich niet in het besluit kunnen vinden.

Dinsdag 30 augustus: Ook Marco van Basten vertrekt als assistent van Oranje. De oud-bondscoach gaat aan de slag bij de FIFA.

Vrijdag 16 september: Johan Lokhorst stapt op als voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB.

Dinsdag 27 september: Hans Jorritsma mag toch als teammanager van het Nederlands elftal de WK-kwalificatiecampagne afmaken.

Zondag 11 december: Oud-volleyballer Peter Blangé wordt prestatie- en innovatiemanager bij de KNVB.

Vrijdag 23 december: Arjan van der Laan wordt ontslagen als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters.

Zondag 26 maart 2017: De KNVB ontslaat bondscoach Danny Blind na de nederlaag in Bulgarije in de WK-kwalificatie.

Woensdag 26 april: Henk ten Cate zegt in De Telegraaf dat de baan van bondscoach hem was toegezegd, maar dat hij er vanaf ziet. De KNVB zegt zich niet in de uitspraken van Ten Cate te herkennen.

Maandag 8 mei: Advocaat gaat aan de slag als bondscoach van het Nederlands elftal, met Ruud Gullit als assistent.

Dinsdag 9 mei: Van Breukelen zegt zich niet in de kritiek op de procedure die leidde tot de aanstelling van Dick Advocaat te herkennen.

Dinsdag 9 mei: Ron Jans ziet af van een dienstverband bij de KNVB. De afzwaaiende trainer van PEC Zwolle zou als 'leercoach' aan de slag gaan bij de vernieuwde opleiding Coach Betaald Voetbal, maar ziet er vanaf omdat collega Leon Vlemmings trainer wordt bij Go Ahead Eagles.

Dinsdag 20 juni: Van Breukelen maakt bekend op te stappen bij de KNVB. Hij vertrekt per 1 augustus.