Dat gebeurde in een spannende partij die twee uur in beslag nam: 3-6 7-5 6-3. In de volgende ronde wacht de Oostenrijker Dominic Thiem, de nummer twee van de plaatsingslijst.

Haase verloor vorige week in Rosmalen bij zijn eerste optreden op gras dit jaar van de Rus Daniil Medvedev. In Halle, op het zogenoemde Gerry Weber Open, begon Ferrer voortvarend met een break in de tweede game. Haase kreeg bij 3-5 één kans om terug te breken, maar zag de set toch naar de 35-jarige Spanjaard gaan.

In de tweede set ging het lang gelijkop met voor beiden een verloren opslaggame. Maar Haase pakte de beslissende break in de twaalfde game. Ook in het derde bedrijf leverden beide spelers al vroeg een keer hun servicegame in. Haase liep dankzij een break uit naar 4-2 en gaf die voorsprong niet meer weg.