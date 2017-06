Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Slechte generale voor Wimbledon

50 min geleden ANP

Andy Murray lijkt nog niet klaar voor Wimbledon. De Schotse nummer één van de wereld liet zich dinsdag tijdens zijn eerste optreden bij een toernooi op gras dit seizoen verrassen. De Australiër Jordan Thompson, de mondiale nummer negentig, versloeg Murray in de eerste ronde van het toernooi van Queen's in Londen in twee sets: 7-6 (4) 6-2.