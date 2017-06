'Met Reiziger halen wij een echte Ajacied binnen"

Reiziger: "De afgelopen jaren heb ik als assistent bij Sparta flink wat ervaring opgedaan op trainersgebied. Het kampioenschap in de Jupiler League was prachtig en afgelopen jaar hebben wij ons gehandhaafd in de Eredivisie. Nu is het tijd voor een volgende stap in mijn carrière. Bij Jong Ajax krijg ik te maken met de grootste talenten van het land, ik kan niet wachten om met hen aan de slag te gaan.''

"Het is mooi dat Michael Reiziger komend seizoen aan het roer staat van ons beloftenelftal. Met hem halen wij een echte Ajacied binnen", aldus algemeen directeur Edwin van der Sar. "Hij is een jonge, talentvolle trainer die de jeugdopleiding zelf heeft doorlopen en de club goed kent."