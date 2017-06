Twee miljoenendeals Vitesse binnen week

Nakamba werd in 2014 transfervrij opgepikt door Vitesse en had na een sterk seizoen zijn zinnen gezet op een transfer. De international van Zimbabwe zag daarom af van verlenging van zijn volgend jaar aflopende contract. Bij de club van Ruud Vormer, Stefano Denswil, Ricardo van Rhijn en Lex Immers tekende hij een vierjarig contract. Nakamba wordt daar gezien als de opvolger van Belgisch recordinternational Timmy Simons (ex-PSV). De nummer twee van het afgelopen seizoen troefde onder meer Anderlecht af in de strijd om de Afrikaanse controleur.

„Voor Vitesse is dit een goede deal”, zegt algemeen directeur Joost de Wit, die met Vitesse al anticipeerde op het vertrek van Nakamba met de komst van Thulani Serero (Ajax). Op andere posities zijn de Arnhemmers nog naarstig op zoek naar versterkingen.

Valeri Qazaishvili staat op het punt om te verkassen naar het Amerikaanse San Jose Earthquakes.