’Van Breukelen zei: M’n vrouw en kinderen hebben er last van’

„Ik heb met Hans echt een paar heel fijne gesprekken gehad”, zegt Jans. De oud-trainer van onder meer PEC Zwolle, SC Heerenveen en FC Groningen was de zoveelste die vertrok uit Zeist - overigens de schuld van Leon Vlemmings - onder het gezag van de oud-keeper, die hem niet meer kon overhalen. „Toen heb ik ook aan Van Breukelen gevraagd: hou je het zelf nog wel vol? Waarop hij zei: ’Ik wil níét opgeven, maar er zijn momenten dat mijn vrouw en kinderen er écht last van hebben. En als dat gaat overheersen, dan stop ik ermee.’ Ik denk dat hij nu tot de conclusie is gekomen dat het vechten tegen de bierkaai is. Dan kun je er beter mee stoppen.’’

Jans zag het vóór het afgelopen jaar onder Van Breukelen al fout gaan. „Waar het allemaal is misgegaan bij de KNVB, dat ligt bijna allemaal voor zijn tijd. Hans heeft er als enige durven instappen en is het met alle goede bedoelingen aangegaan, waarbij je soms dacht dat hij het misschien wat anders had kunnen aanpakken. Hij gaf zelf aan van niet, daarin had hij zich iets kwetsbaarder kunnen opstellen. De haaien roken vervolgens bloed en er was geen houden meer aan.”