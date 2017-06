Voor de Pool is concrete interesse van Leeds United. FC Twente is in onderhandeling met de Championship-club. Klich staat zelf niet onwelwillend tegenover een overgang naar Engeland.

Boere

Tom Boere verruilt FC Oss definitief voor een avontuur bij FC Twente, zo werd dinsdag duidelijk. De spits, afgelopen seizoen topscorer van de Jupiler League met 33 goals, tekent vandaag als alle formaliteiten zijn afgerond een driejarig contract in Enschede. De tukkers betalen enkele tonnen voor de 24-jarige aanvaller.

Boere is de eerste aanvallende versterking voor FC Twente, dat onder meer het Manchester City-drietal Enes Ünal, Bersant Celina en Yaw Yeboah is kwijtgeraakt. De verwachting is dat middenvelder Kamohelo Mokotjo, die mikt op een stap hogerop, ook vertrekt.