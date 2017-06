"ABC (Anybody But Cookson)", plaatste Armstrong dinsdag op Twitter na de bekendmaking van de kandidatuur van David Lappartient.

In januari liet de Amerikaanse dopingzondaar, die zijn zeven zeges in de Tour de France moest inleveren, zich ook al kritisch uit over Cookson. Nadat FDJ-teambaas Marc Madiot om een revolutie had gevraagd, stelde Armstrong dat hij het nooit met Madiot ergens eens over was geweest: "Tot nu."

Foto: AFP

Armstrong verwijt Cookson een gebrek aan visie, zo stelde hij in 2015 al eens in een interview met The Irish Times. "Ik weet niet wie Brian Cookson is. Ik ken zijn visie op de sport niet en ik weet niet eens of hij wel in staat is om een visie te vormen."

Ook Johan Bruyneel, de voormalig ploegleider van Armstrong, heeft geen hoge pet op van Cookson, zo bleek toen de voorzitter zijn verkiezingsplan vorige week presenteerde. "Brian, ik heb mezelf de moeite bespaard en je manifest niet gelezen. Vier jaar geleden kwam je met een prachtig verhaal en beloofde je de hemel, maar uiteindelijk heb je niets gedaan. Je gaf drie miljoen uit aan een rapport dat alles en iedereen van voor jouw tijd aanpakte en dat was het. Alleen maar om het in je eigen voordeel te gebruiken."