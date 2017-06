Sauber geeft geen verdere details over haar vertrek. Wel verwacht de ploeg snel een opvolger te presenteren.

De eerste vrouw in de koningsklasse van de Formule 1 was het volgens diverse bronnen niet eens met een door de nieuwe teameigenaar gewenste rolverdeling tussen de coureurs Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein. De 46-jarige Kaltenborn had sinds 2012 de leiding bij het Zwitserse raceteam.

Kaltenborn heeft Sauber weinig succes kunnen bezorgen. Het team behoort al enkele jaren tot de grauwe middenmoot. Dit seizoen speelt Sauber nauwelijks een rol van betekenis. Wehrlein is de best geklasseerde coureur op de veertiende plaats met 4 punten.

Kaltenborn, die ook aandelen bezit in het raceteam, zorgde in 2015 nog voor rumoer bij de openingsrace in Melbourne. Ze negeerde het contract met Giedo van der Garde en liet de Nederlander niet racen.