"Ik moet op het podium komen en zoveel mogelijk punten scoren'', zegt de Spaanse wegracer in aanloop naar de Drentse motorraceklassieker komende zondag.

De 22-jarige Viñales is de verrassing van dit seizoen in de koningsklasse van het WK wegrace. De coureur van Yamaha won al drie grands prix en voert de WK-stand aan, maar de laatste race in Spanje viel zwaar tegen. Hij eindigde in de Grand Prix van Catalonië als tiende. ,,Ik heb in Assen hele goede races gereden, mijn rijstijl past goed bij dit circuit, dus ik ga er vol voor'', aldus Viñales, die in de Dutch TT nog geen succes had in de MotoGP, maar wel won in 2011 (125cc) en 2012 (Moto3) in de lichtste klasse.

Zijn eerste belager in het kampioenschap is Andrea Dovizioso. De Italiaan won de laatste twee races op zijn Ducati. Regerend wereldkampioen Marc Márquez (Honda) staat derde.