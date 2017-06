De beste Nederlandse bokser in de klasse tot 91 kilogram was woensdag in de kwartfinale te sterk voor Oeladzislajoe Smjachlikajoe uit Wit-Rusland.

Max van der Pas werd woensdag uitgeschakeld in Charkov. Hij verloor in de kwartfinale van de klasse tot 75 kilogram van de Italiaan Salvatore Cavallaro. Enrico Lacruz (-60 kg) kan zich woensdag ook nog voor de halve finale plaatsen. Hij neemt het op tegen de Brit Calum French.

Korving, Van der Pas en Lacruz verdienden in Charkov in ieder geval een ticket voor de WK later dit jaar in Hamburg.