Robert Molenaar is de nieuwe trainer van Roda JC.

De 48-jarige Zaandammer is de opvolger van Yannis Anastasiou, die in de nacompetitie werd ontslagen. Molenaar tekent in Kerkrade een contract voor een jaar, met een optie voor nog een seizoen.

Het afgelopen seizoen wist Roda zich ondanks een hele rits aan versterkingen maar net te handhaven in de Eredvisie.

Molenaar werkte voor zijn periode bij FC Volendam nog als assistent-trainer bij NEC waar hij in september 2013 met Alex Pastoor werd ontslagen.

Vervolgens werkte de voormalige verdediger van onder andere Bradford City en Leeds United als hoofdtrainer van Halsteren alvorens hij naar het vissersdorp vertrok waar hij het net geen twee jaar uithield.