Intel wil haar technische kennis ook gebruiken om de Olympische Spelen te verbeteren. Zo denkt het bedrijf de wedstrijden met drones beter in beeld te kunnen brengen.

De komst van Intel is goed nieuws voor het IOC. Vorige week nog beëindigde fastfoodketen McDonald's het sponsorcontract met de olympische bond vroegtijdig. Het concern was sinds 1976 verbonden aan de Olympische Spelen, na een voorzichtige kennismaking in 1968. McDonald's begon als partner van het Amerikaans Olympisch Comité (USOC) en is sinds 1996 partner van het IOC.

Het contract, dat aanvankelijk voor acht jaar werd afgesloten, liep door tot de Zomerspelen van Tokio 2020. McDonald's zal bij de Winterspelen in 2018 in Pyeongchang nog wel als nationaal sponsor in Zuid-Korea de marketingrechten uitoefenen.