Alves wil alweer weg bij Juventus

Alves verliet vorig seizoen FC Barcelona voor de verliezend finalist van de Champions League. Bij de Spaanse topclub werkte hij lang samen met trainer Pep Guardiola. Juist die oefenmeester wil de 34-jarige rechtsback volgens media uit Engeland en Italië graag naar Manchester City halen.

Alves maakte zich vorige week niet populair bij de aanhang van Juventus toen hij verklaarde dat zijn ploeggenoot Paolo Dybala pas echt een grote voetballer wordt als hij in een andere competitie gaat voetballen.

Giuseppe Marotta, voorzitter van Juventus, kan leven met een vertrek van de verdediger. ,,Alves heeft besloten dat hij van omgeving wil veranderen'', vertelde hij woensdag aan verslaggevers in Italië. ,,Dus we komen er wel uit en we wensen hem veel succes. Het is belangrijk om met gemotiveerde spelers te blijven werken.''