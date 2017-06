Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Tom Dumoulin in actie tijdens het Nederlands Kampioenschap tijdrijden.

Dumoulin weer de beste

29 min geleden

Tom Dumoulin heeft woensdagavond zijn titel bij het NK tijdrijden geprolongeerd. De kersverse winnaar van de Giro reed in Montferland (Gelderland) de ruim 50 kilometer in een tijd van 59 minuten en 7 seconden. Dat was maar liefst 24 seconden sneller dan Stef Clement. Robert Gesink eindigde op bijna een minuut als derde.