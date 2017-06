premium

'Liever tweede achter een goede Dumoulin, dan winnen'

41 min geleden

Stef Clement die woensdagavond tweede werd bij het NK tijdrijden achter winnaar Tom Dumoulin, was halverwege slechts één seconde langzamer dan de Limburger. In het tweede deel van de wedstrijd moest hij meer toegeven. Clement had vrede met zijn tweede plaats in Montferland. "Ik word liever tweede achter een goede Dumoulin, dan dat ik een jaar moet aanhoren dat ik kampioen werd omdat hij niet goed was.”