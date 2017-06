'Afstappen in Zwitserland was goed besluit'

Vorige week bleek hoe vermoeid Dumoulin was van zijn inspanningen in Italië. Hij kon zicht niet meten met de beste renners van de Ronde van Zwitserland en besloot niet meer van start te gaan voor de zesde etappe. In gedachten was de kopman van Team Sunweb toen al bij de NK tijdrijden. Pas daarna wilde hij van vakantie genieten.

"Achteraf was het een goede beslissing om daar af te stappen'', zei Dumoulin aan de finish. Ik had verder kunnen rijden maar was dan achtste geworden. En dan had ik hier niet gewonnen. Het glooiende parcours hier was ook wel in mijn voordeel.''

“Ik ben echt blij om weer te winnen. Het parcours was me op het lijf geschreven en hoewel de hitte het lastig maakte, lukte het me goed om te gaan met de omstandigheden. Ondanks de geestelijke en lichamelijke zaken waarmee ik de afgelopen weken te maken had, ging het behoorlijk goed en ging het makkelijker dan ik vooraf had gedacht. Het is geweldig om de kampioenstrui weer een jaar langer te dragen", aldus Dumoulin op de website van zijn ploeg.