Nederland rekende in de kwartfinale af met Rusland (15-13) en verraste in de halve eindstrijd Slovenië (13-12). De discipline 3x3 basketbal is vanaf 2020 een olympische sport, net als BMX freestyle, skateboarden, (branding)surfen en sportklimmen. Het IOC probeert daarmee de Spelen een eigentijdser imago te geven.

De vrouwenploeg eindigde als vierde op het WK in Nantes. Oekraïne was in de strijd om het brons net iets sterker: 13-15.