Equipe voor World Games wil serieus worden genomen

Van den Bos, ex-bondscoach van de Nederlandse korfballers, neemt zijn taak serieus. „Het is echt niet zo dat sporten niet interessant zijn wanneer ze niet het predicaat olympisch dragen. Soms is het tegendeel juist waar.”

De Nederlandse touwtrekkers en korfballers eindigden bij de afgelopen tien edities van de World Games op het hoogste podium. „Maar ook de inline-skaters hebben goede papieren”, weet Van de Bos. „Want de broers Mulder zijn erbij. Die doen een belletje rinkelen omdat ze ook aan de Olymische Spelen meedoen. Ik zou het mooi vinden als sporters ook bekend worden via de World Games. Voor de meesten is dat het hoogst haalbare evenement. Er doen daar ruim drieduizend sporters mee. Het is echt heel groot, alleen een beetje onbekend.”

Die onbekendheid heeft ook te maken met de aandacht en steun van sportkoepel NOC*NSF. Die was minimaal. Van den Bos: „Daar hadden wij als korfballers wel genoeg van. In de overtuiging dat de World Games meer aandacht verdienen, hebben we aangeboden een coördinerende rol te vervullen. Na goed overleg is hiertoe besloten en kregen we een zak met geld om het uit te voeren.”

Nou ja, een klein zakje dus met 50.000 euro. Dat is erg weinig geld voor een ploeg met 79 leden en 31 begeleiders. „Ik weet het, maar we moeten ergens beginnen. Maar ik zie deze 50.000 euro als een opstap voor een werkelijke ondersteuning van NOC*NSF.’’

Overigens blijkt de coördinerende korfbalbond het geld heel efficiënt te besteden. Zo is voor het eerst een kledingpakket voor de gehele Nederlandse equipe geregeld. En presenteerden de sporters van veertien bonden zich in Papendal allemaal in hetzelfde tenue.

Maar uiteindelijk gaat het van 20 tot 30 juli in Wroclaw om presteren. „De doelstelling hebben we gewoon gejat”, zegt Van den Bos desgevraagd met een grote glimlach. „We moeten in de toptien eindigen, net als de bekende ambities van NOC*NSF. Vier jaar geleden werden we achttiende, dus dat gaat nog niet meevallen.”