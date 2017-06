Sporting wil 2,5 miljoen van Vitesse voor Castaignos

Sporting nam Castaignos vorig jaar voor datzelfde bedrag over van Eintracht Frankfurt, dat op zijn beurt medio 2015 ook 2,5 miljoen euro neertelde voor de toenmalige spits van FC Twente. In de Bundesliga begon de snelle aanvaller voortvarend met vier goals in vier wedstrijden, maar een enkelblessure gooide roet in het eten. Daarna kwam hij niet meer tot scoren.

In Portugal had Sporting grote plannen met Castaignos. Hij tekende een driejarig contract, met een optie voor nog een seizoen en een opgenomen transferclausule van 60 miljoen. Een bedrag dat Sporting overigens in de contracten van zo’n beetje alle spelers opneemt.

Castaignos toog net als Bas Dost eind augustus naar Sporting. Waar Dost liefst 34 keer scoorde, kwam zijn landgenoot slechts zes duels in actie (nul doelpunten). Onder trainer Jorge Jesus was de situatie van de oud-speler van Feyenoord en Internazionale uitzichtloos geworden, zeker nu de topclub ook Seydou Doumbia nog hoopt over te nemen van AS Roma.

Vitesse informeerde de voorbije weken naar meerdere spitsen. Chelsea gaat toptalent Tammy Abraham echter verhuren aan Swansea City, terwijl Heracles Almelo een in de ogen van de Arnhemse club te hoog bedrag vroeg voor Samuel Armenteros.

In Gelderland zal Castaignos flink moeten inleveren wat salaris betreft, maar de carrière van de nog altijd pas 24-jarige spits kan wel een opkikker gebruiken. Voor hem lonkt een Ricky van Wolfswinkel-scenario. Ook de Woudenberger keerde na een paar teleurstellende avonturen in het buitenland terug naar de Eredivisie, kende een topjaar bij Vitesse en verdiende een transfer naar FC Basel.

Vitesse werkte mee aan die overgang en die afspraak zal bij een goed seizoen ook vast en zeker met Castaignos gemaakt worden. Gisteren zat hij op trainingscomplex Papendal om de tafel met de club, die met de transfers van Van Wolfswinkel en Marvelous Nakamba (Club Brugge) ongeveer 8 miljoen euro verdiende. Met trainer Henk Fraser werkte Castaignos eerder al samen bij Jong Oranje.

De spits kreeg bij FC Twente veel kritiek over zich heen, maar kende in Enschede ook goede fases. Als jonge aanvalsleider kwam er bij de tukkers, die een diepe crisis meemaakten, veel druk op zijn schouders te liggen. Castaignos kan met zijn ervaring in Europa van toegevoegde waarde zijn voor Vitesse, dat na de bekerwinst verzekerd is van de groepsfase in de Europa League. Mede om die reden werd ook Thulani Serero (Ajax) binnengehaald.