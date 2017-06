premium

Van Emden doet gooi naar eerste gele trui in Tour

54 min geleden

Jos van Emden gaat op 1 juli in Düsseldorf een gooi doen naar de eerste gele trui van de Tour de France. De Zuid-Hollander is geselecteerd in de Tour-ploeg van Lotto-Jumbo. Na zijn indrukwekkende zege in de slottijdrit van de Giro d’Italia ziet de Nederlandse ploeg kansen voor Van Emden in de eerste tijdrit, die met 13 kilometer eigenlijk nog meer op het lijf van hardrijder pur sang is geschreven.