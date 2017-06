'Veel te vroeg voor Verstappen om zich zorgen te maken'

Voormalig Formule 1-coureurs Christijan Albers, Giedo van der Garde en Robert Doornbos laten zich aan de hand van drie prikkelende stellingen uit over het seizoen van Max Verstappen. En over de hamvraag: wat nu?

"Het is voor Max nog veel te vroeg om zich zorgen te maken", meent Van der Garde. "Natuurlijk, als coureur wil je altijd de beste auto hebben. Ik denk wel dat Red Bull momenteel van alle teams de meeste progressie aan het maken is. En ook bij Renault zitten ze niet stil. Ik begrijp de frustratie van Max na een race, zoals in Canada. Ik verwacht toch dat Red Bull volgend jaar gewoon weer met een heel goede auto komt.”

Volgens Van der Garde zou Verstappen er niet verstandig aan doen een breuk met Red Bull te forceren. "Vergeet niet dat zij hem in de Formule 1 hebben gezet. Max is iemand die altijd wil winnen, dat zit er op dit moment niet in en daar baalt hij van. Zijn tijd komt nog wel. Bij Red Bull weet men ook wel dat Max een supertalent is. Het is ook in hun belang om hem zo snel mogelijk van de best denkbare auto te voorzien.”

Lees het hele artikel over Max Verstappen in de Premium-editie van Telesport.