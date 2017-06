FIFA denkt aan déze nieuwe regels in het voetbal

De komende maanden zal er over de diverse voorstellen op allerlei niveaus binnen het voetbal gediscussieerd worden. Het ligt in lijn van de verwachting dat de IFAB in maart 2018 (Infantino verwacht dan ook groen licht voor de video-arbitrage op het WK in Rusland) goedkeuring geeft aan diverse voorstellen voor het WK en diverse proefprojecten start met het oog op meer ingrijpende voorstellen.

Foto: EPA



The New Play Fair

- Invoering van twee maal een half uur zuivere speeltijd, omdat door al het oponthoud in een wedstrijd van 90 minuten het spel zo’n n half uur stil ligt.

- Om tijdrekken tegen te gaan wordt overschrijding van de zes-secondenregel door een keeper direct bestraft.

- Bij een penaltyreeks neemt de ene partij de eerste strafschop gevolgd door twee strafschoppen van de andere partij en zo verder.

- Na het missen van een strafschop wordt een doeltrap genomen in plaats van doorgespeeld.

- Een door de keeper opgepakte terugspeelbal wordt bestraft met een penalty.

- Een doelpunt wordt toegekend als een speler op de doellijn een goal voorkomt met de hand of de arm.

- Bij een doeltrap hoeft de bal niet verplicht buiten het strafschopgebied te komen om door te spelen.

- Een speler mag een vrije trap of hoekschop op zichzelf nemen (selfpass).

- Bij een vrije trap hoeft de bal niet stil te liggen.

- Een speler kiest voor een ingooi of intrap.

- De scheidsrechter kan alleen affluiten als het spel stil ligt.

Wat is IFAB?

De International Football Association Board (IFAB) is de spelregelorganisatie van de FIFA met daarin vier afgevaardigden van de wereldvoetbalbond FIFA en vier afgevaardigden van de Britse voetbalbonden (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland). Dit achttal is verantwoordelijk voor spelregelwijzigingen.

Eenmaal per jaar in maart besluit de IFAB of spelregels worden gewijzigd of bepaalt het proefperiodes voor het wijzigen van spelregels. Voor grote veranderingen is een driekwart meerderheid nodig binnen de IFAB.