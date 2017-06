Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Oscar is op de grond gaan liggen na zijn merkwaardige actie.

Oscar voor 8(!) duels geschorst na bizarre actie

37 min geleden

Guangzhou R&F moet het voorlopig zonder de Braziliaanse sterspeler Oscar doen. De middenvelder is voor acht wedstrijden geschorst na zijn bizarre actie in het duel met Shanghai SIPG in de Chinese competitie.