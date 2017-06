De doelvrouw is voor zeven duels geschorst vanwege een slaande beweging richting in een tegenstandster in de gewonnen bekerfinale (2-0) met PSV.

De actie van Sarasola werd door de scheidsrechter gemist, maar naar aanleiding van de televisiebeelden kon de Spaanse keepster toch worden gestraft.

Sarasola kan ondanks haar schorsing mogelijk nog wel op speelminuten rekenen bij de start van het seizoen. De Ajax-vrouwen werken eind augustus een kwalificatietoernooi voor de Champions League af.