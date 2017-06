'Ocon is net zo goed als Verstappen'

Tijdens de afgelopen Grand Prix van Canada wiste de jonge Fransman behoorlijk wat indruk te maken door te jagen op een podiumplaats, maar raakte daarbij verstrikt in een gevecht met teamgenoot Sergio Pérez.

"We hebben niet voor niets voor Esteban gekozen, want hij heeft veel potentie", stelt Force India-teambaas Robert Fernley.

Max Verstappen

"Kijk naar een paar jaar geleden, toen hij in het EK Formule 3 tegen Max Verstappen streed en minstens zo goed, zo niet beter was dan de Nederlander. Dus dan verwacht je nu ook veel van hem. Esteban stelt niet teleur - hij doet het juist beter dan we eigenlijk hadden verwacht, dus dat wordt nog wat in de tweede helft van dit seizoen."

Ocon debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij Manor, nadat hij al getest had bij Mercedes en Renault. Na een half seizoen promoveerde het racetalent al naar Force India, dat momenteel het middenveld aanvoert.

Fernley: "Het is nog te vroeg om te zeggen hoe goed Esteban echt is, laat hem dit seizoen eerst maar eens afmaken. In Canada liet hij zien hoe volwassen hij is als coureur - ook in de omgang met zijn teamgenoot."