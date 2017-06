'Den Haag stort ADO Chinese afgrond in'

De PVV meent dat de gemeente ADO 'het laatste zetje de Chinese afgrond in' geeft. Daarmee verwijst de partij naar de grootaandeelhouder, de Chinese ondernemer Wang Hui.

"Elke invloed is straks weg, terwijl de gemeente via het stadion toch nog onlosmakelijk verbonden met de club zal zijn'', zegt raadslid Elias van Hees. "Is de volgende stap dat het stadion ook in Chinese handen komt?''

Ook Groep de Mos is 'woedend' en vindt dat de gemeente ADO 'gratis weggeeft'. Fractievoorzitter en naamgever Richard de Mos constateert dat het stadsbestuur 'het laatste vangnet doormidden knipt' en de club daarmee volledig in handen geeft van Wang. Die is volgens De Mos 'bewezen onbetrouwbaar'. De Chinese zakenman kwam eerder in opspraak omdat hij niet op tijd aan betalingsverplichtingen voldeed.

Een raadscommissie vergadert donderdagavond over de situatie bij ADO.