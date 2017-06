De Nederlandse ploeg kent een opmerkelijke samenstelling, want er is voor gekozen een aantal spelers uit het nationale team van onder de 23 jaar internationale ervaring op te laten doen. In de uit 24 spelers bestaande ploeg zijn negen debutanten, waaronder Jerremyh Angela, Max Clarijs, Max Draijer, Rachid Engelhardt, Bram Grooten, Rowan van Hoek, Nick Peels en Kaj Timmermans.

Zij maken momenteel deel uit van de voorselectie van het onder-23 team, dat in augustus deelneemt aan het Europees Kampioenschap in het Tsjechische Brno. De negende debutant is Kendrick Delima, die in het Amerikaanse profhonkbal actief is.

De selectie ziet er als volgt uit: Pitchers: Jerremyh Angela (UVV), Mike Bolsenbroek (Regensburg Legionäre, Duitsland), Rob Cordemans, Kevin Heijstek (beiden L&D Amsterdam Pirates), Berry van Driel, Kevin Kelly, Diegomar Markwell, Loek van Mil (allen Curaçao Neptunus), Lars Huijer (Hoofddorp Pioniers), Jim Ploeger en Kaj Timmermans (beiden HCAW). Catchers: Gianison Boekhoudt (Neptunus), Max Clarijs (Amsterdam) en Rowan van Hoek (HCAW). Infielders: Kendrick Delima (Baltimore Orioles-organisatie, USA), Max Draijer, Dudley Leonora (beiden Hoofddorp Pioniers), Dwayne Kemp, Stijn van der Meer (beiden Neptunus) en Nick Urbanus (Amsterdam). Outfielders: Rachid Engelhardt (HCAW), Chris Garia (geen club), Bram Grooten en Nick Peels (beiden De Glaskoning Twins).