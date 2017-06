Kleinere ploegen in Tour, Giro en Vuelta

Bij kleinere ronden is de nieuwe regel voorlopig nog niet van toepassing. Wel is het de bedoeling dat ploegen in de toekomst tijdens WorldTour-wedstrijden ook met een renner minder gaan starten. Veel organisatoren van wielerronden denken dat de koersen zo veiliger worden. Bovendien is het voor ploegen lastiger om wedstrijden met een renner minder te controleren.

Verder heeft de UCI besloten dat Ronde van Frankrijk niet op 30 juni maar op 7 juli van start gaat. Zo wil de wielerbond vermijden dat de Tour te veel samenvalt met het WK voetbal.