Roze trui voor koning Willem-Alexander

29 min geleden

Tom Dumoulin was donderdagavond weer terug in Milaan waar hij een kleine maand geleden nog was gehuldigd als winnaar van de Ronde van Italië. De Limburgse wielrenner was te gast bij een handelsdiner ter gelegenheid van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Italië.