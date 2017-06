Van Kesteren sorteert voor op topfunctie KNVB

Van Kesteren (64) kan gerust een voetbaldier genoemd worden. Vanaf zijn achtste jaar is hij in allerlei functies betrokken bij het voetbal in zijn woonplaats Katwijk, waar hij in 2000 voorzitter werd van de plaatselijke KRV. Vanaf 2004 hanteerde hij tien jaar lang de voorzittershamer bij FC Rijnvogels, dat ontstond uit een fusie tussen KRV en MVKV uit Katwijk. Sinds 2014 is hij actief in de businessclub van FC Rijnvogels.

De drie overgebleven selectiecommissieleden (John Jaakke, Toon Gerbrands en Edwin Mulder) hopen volgende maand de nieuwe vijfkoppige rvc te kunnen presenteren met onder meer Van Kesteren. Deze commissarissen gaan vervolgens op zoek naar een nieuwe directeur betaald voetbal. Deze persoon mag niet afkomstig zijn van de KNVB. De vertrekkende Feyenoord-directeur Eric Gudde is een belangrijke kandidaat voor die topfunctie in Zeist.

Pas na de benoeming van een algemeen directeur KNVB zal de voetbalbond op zoek gaan naar een technisch directeur als opvolger van Hans van Breukelen, die officieel per 1 augustus opstapt.