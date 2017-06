De Boer kan loopbaan nieuwe glans geven

Voor De Boer een mooie gelegenheid om zijn loopbaan weer nieuwe glans te geven. Een paar jaar geleden stonden Liverpool en Tottenham Hotspur voor hem in de rij, maar besloot hij om Ajax niet vroegtijdig te verlaten. Eén mislukt avontuur over de grens in Italië verder weet hij dat de voetbalwereld zijn eigen wetten kent en dat de topclubs in Engeland al niet meer om zijn handtekening vechten.

Het doet de oud-coach van Ajax weinig. Hij blijft de Premier League een ongekend aantrekkelijke competitie vinden en durft net als Ronald Koeman drie jaar geleden in te stappen bij een club die niet om de prijzen speelt. Al stond Crystal Palace een jaar geleden op Wembley voor 90.000 fans nog in de finale van de FA Cup tegen Manchester United. Wie met een goede visie en heldere aanpak indruk maakt in Engeland, komt vanzelf weer in beeld bij de grotere clubs.

